كركي: تعديل تعرفة الصور الشعاعيّة خطوة جديدة ضمن خطة الإصلاح الشامل للضمان الاجتماعي

أفادت مديرية العلاقات العامة في ​الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي​، في بيان، انه "في خضم الأزمات المالية والاقتصادية الحادة التي أثرت على مختلف جوانب الحياة في لبنان، يواصل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مسيرة الإصلاح والتطوير بهدف تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي والصحي للمضمونين.

واوضحت انه بفضل خطة شاملة يقودها المدير العام ​محمد كركي​، شهدت الفترة الأخيرة مجموعة من الإنجازات البارزة التي طالت مختلف الفروع والخدمات، بدءا من رفع نسبة التغطية الدوائية وعودتها إلى ما كانت عليه قبل الأزمة (80 % للأدوية العادية 95 % للأدوية السرطانية والأمراض المستعصية).

كذلك توسيع التغطية الاستشفائية لتشمل معظم الأعمال الجراحية المقطوعة والأعمال الطبية غير المقطوعة - الطبابة (الإقامة العادية، العناية الفائقة، العزل وكافة الأعمال المخبرية والشعاعية) التي تم تعديلها في شهر آذار 2025 .

وفي هذا السياق، وبناء على قرار مجلس الإدارة رقم 1390 المتخذ في الجلسة 1101 تاريخ 16/5/2025 ومصادقة سلطة الوصاية عليه بموجب القرار 55/1 تاريخ 23/5/2025، أصدر المدير العام للصندوق مذكّرة إعلاميّة بتاريخ 30/5/2025 حملت الرقم 791 قضى بموجبها تعديل تعرفة الصور الشعاعيّة PET SCAN وMRI وCT-SCAN، لمواكبة الارتفاع الكبير في كلفة هذه الخدمات

وأكد كركي التزامه الراسخ بمتابعة العمل وتطويره لتكييف التعرفات الطبيّة والاستشفائيّة الجديدة مع متطلبات المرحلة الحرجة، بما يضمن استمرارية تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية وبأسعار عادلة تضمن كرامة المواطنين وحقّهم في رعاية صحيّة لائقة".