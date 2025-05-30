انتخاب رؤساء 9 مجالس بلدية في قضاء زغرتا ونوابهم

جرى انتخاب تسعة مجالس بلديّة لتسع بلدات في ​قضاء زغرتا​، هي إيعال، رشعين، قره باش، ارده، البحيرة، سبعل، كفرحاتا، كفرزينا، كفرحورا، في مكتب قائمقام زغرتا إيمان الرافعي، وبإشراف رئيس القسم البلدي في القائمقامية مارون صعب.

وقد تم انتخاب حاتم ديب رئيسًا لبلديةّ إيعال ومرتضى عبد الغني نائبًا له، فادي قديسي رئيسًا لبلدية رشعين وبول عويس نائبًا للرّئيس، فيما انتُخب ألبير جوخدار رئيسًا لبلديّة قره باش وروجيه أيوب نائبًا له.

كما تمّ انتخاب ميلاد صليبا رئيسًا لبلدية ارده وماريات بو فرنسيس نائبةً له، ومحسن فرح رئيسًا لبلديّة البحيرة وإيلي جلوان نائبًا للرّئيس، وانتخاب برنارد الحايك رئيسًا لبلديّة سبعل ومنصور الحاج نائبًا له.

كذلك انتُخب خليل الشمر رئيسًا لبلديّة كفرحاتا ومحيي الشبلي نائبًا للرّئيس، وتاد نادر رئيسًا لبلديّة كفرزينا وجورج شلهوب نائبًا له، كما تمّ انتخاب سايد الصيصي رئيسًا للبلديّة كفرحورا ونصري الضّاهر نائبًا للرّئيس".