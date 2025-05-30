صفا بحث مع بلاسخارت في الاعتداءات الإسرائيلية ومخاطر التصعيد المحتمل وضرورة الالتزام بالقرار 1701

أعلنت العلاقات الإعلامية في ​حزب الله​، أنّ "مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا اجتمع، في إطار لقاءات التنسيق الدورية، مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان السيدة ​جينين بلاسخارت​، حيث تمّ البحث في قرار مجلس الأمن 1701 والتطورات الراهنة في جنوب لبنان".

وبحسب بيان العلاقات الإعلامية في الحزب، فقد "تناول اللقاء المستجدات على طول الخط الأزرق والاعتداءات الصهيونية المتكررة على لبنان ومخاطر التصعيد المحتمل وضرورة الالتزام والتقيد بالقرار الأممي حفاظاً على الاستقرار في المنطقة".