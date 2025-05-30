هيئة شؤون المرأة اللبنانية عقدت لقاءً موسعًا لاعتماد أولوياتها وخطة عملها للمرحلة المقبلة

عقدت "ا​لهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية​" برئاسة السيّدة الأولى ​نعمت عون​، لقاءً موسّعًا بهدف اعتماد أولويّات الهيئة وخطّة عملها للسّنوات الثّلاث المقبلة، بحضور نائبة الرّئيسة سحر بعاصيري سلام، المديرة العامّة لمنظّمة المرأة العربيّة فاديا كيوان، مستشارة عون لشؤون المرأة، وأعضاء الهيئة.

وانضمّت في ختام اللّقاء، وزيرات: البيئة تمارا الزين، الشّباب والرّياضة نورا بيرقداريان، الشّؤون الاجتماعيّة حنين السيد، والسّياحة لورا لحود، والنّائبتان عناية عز الدين ونجاة عون، وممثّلة هيئة الأمم المتّحدة للمرأة في لبنان جيلان المسيري، حيث تمّ استعراض البرامج والمشاريع الخاصّة بالنّساء والفتيات، الّتي تعمل على تنفيذها الوزيرات والنّائبتان؛ كما تدخّلات وأولويّات الهيئة الوطنيّة للمرحلة المقبلة.