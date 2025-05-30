استقبل وزير الاقتصاد والتجارة ​عامر البساط​ بوفد من أهالي ضحايا ​انفجار المرفأ​، في إطار التزام الوزارة بمتابعة ​ملف الإهراءات​، وحرص الحكومة على إشراك أهالي ضحايا انفجار المرفأ. واستمع الوزير إلى مطالب الاهالي وناقشوا أبرز الهواجس المطروحة، حيث أكّد "أن الملف سيبقى في صلب أولويات الوزارة". وتم الاتفاق على عقد اجتماع متابعة قريبا يجمع الوزير بساط مع وفد الأهالي ووزير الثقافة، لمتابعة مستجدات الملف وضمان التنسيق المشترك في المرحلة المقبلة.

كانت هذه تفاصيل خبر البساط استقبل وفدا من أهالي ضحايا انفجار المرفأ في اطار متابعة ملف الاهراءات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.