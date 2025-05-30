مرقص وقع مع "اليونيسف" اتفاقية تعاون لتطوير "تلفزيون لبنان" ووحدات الوزارة

وقع وزير الإعلام ​بول مرقص​ إتفاقية تعاون مع منظمة اليونيسف لتعزيز القطاع الإعلامي وتطوير البنية التحتية لـ"​تلفزيون لبنان​" ووحدات وزارة الإعلام، التي تندرج في إطار خطة العمل المشتركة بين الوزارة والتلفزيون لعام 2025. وتم التوقيع في حضور ممثلة المنظمة في لبنان ادريا برتير مع وفد من اليونيسف.

واشار مرقص إلى "انّنا في صدد توقيع مذكرة تفاهم إضافية مع منظمة اليونيسف، مشكورة، وهي بذلت جهودا ملحوظة في السابق من أجل تعزيز وضعية وسائل الإعلام عموما ولا سيما وحدات وزارة الإعلام وتلفزيون لبنان".

ولفت إلى أنّ "اليوم تجدد الدعم، بعدما انطلق العهد الرئاسي الجديد ووعدت الحكومة ببدء الإصلاحات وورشة النهوض بالبلد، ولذلك اليونيسف تقدم محتوى اعلاميا، يبث من أجل حماية الأطفال والمرأة في وسائل الإعلام، وبرامج تثقيفية توعوية للاطفال".

وأوضح مرقص أنّ "الاتفاقية تتضمن عددا من المبادرات النوعية، أبرزها: تزويد مركز إرسال تلفزيون لبنان في بكفيا بالطاقة الشمسية، وتحديث موقع "الوكالة الوطنية للإعلام" واستحداث تطبيق خاص بها، وتزويد تلفزيون لبنان بمسلسل لبناني ممول من الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى برنامج ترفيهي مخصص للأطفال وتنظيم دورات تدريبية وورش عمل للإعلاميين وطلاب كليات الإعلام، بهدف رفع الكفاءة المهنية وتعزيز المهارات الإعلامية".