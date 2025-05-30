أقامت الكلية الدولية "الإنترناشونال كولدج" حفل العشاء السنوي على ملاعب فاياز الخضراء، برعاية رئيس مجلس الوزراء ​نواف سلام​ خريج المدرسة دفعة 1971، وحضور الوزراء الخريجين: وزير المالية ​ياسين جابر​ (دفعة ١٩٧٢)، وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور ​عامر بساط​ (دفعة ١٩٨١)، وزير المهجّرين وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة (دفعة ١٩٨٢). وقال سلام "لبنان يستمد قوته من أبنائه من إبداعهم، مرونتهم، وقدرتهم الدائمة على التغلب على التحديات. وأنا هنا اليوم، ليس فقط بصفتي رئيسا للحكومة، بل كمواطن مؤمن بأن التعليم هو مفتاح التغيير الحقيقي. الحكومة اللبنانية تقف إلى جانب مؤسسات التعليم، لأن مستقبل الوطن يبدأ منها".

كانت هذه تفاصيل خبر سلام في العشاء السنوي "للإنترناشونال كولدج": التعليم مفتاح التغيير الحقيقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.