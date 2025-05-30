الخارجية عن زيارة وزير صحة لاتفيا: ما زُعم عن "خطأ بروتوكولي أو إداري" ينطوي على إدلاء مخالف للواقع

أشارت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان، الى ان "عطفاً على ما نشرته احدى الصحف المحلية حول "خطأ اداري أو بروتوكولي في الخارجية" بالنسبة لزيارة قام بها وزير الصحة في جمهورية لاتفيا، اللبناني الأصل، حسام أبو مرعي، مع ما تضمنه ذلك من مغالطات تجافي الحقيقة، يهمّ وزارة الخارجية والمغتربين أن توضح، وعلى نحو بديهي وحاسم، بأن مديرية المراسم فيها قد قامت بترتيب المواعيد الرسمية الخاصة بالوزير الزائر مع المسؤولين اللبنانيين، الذين أتاحت جداول مواعيدهم وارتباطاتهم باستقباله تزامناً مع وجود نظيره اللبناني وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين، خارج البلادـ حيث كانا قد التقيا في جنيف على هامش مشاركتهما في اجتماعات جمعية الصحة العالمية؛ اضافة الى زيارته لقيادة اليونيفيل في الجنوب".

وأوضحت أنّ "ما نُسب زعماً عن "خطأ بروتوكولي او اداري"، فهو ينطوي على ادلاء مخالف للواقع وللأصول وليس من شأنه أن يمسّ علاقات التعاون القائمة بين جمهورتي لبنان ولاتفيا، التي ترعاها المواثيق الدولية والاتفاقات الثنائية بين البلدين والقائمة على الاحترام المتبادل".