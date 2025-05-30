الرئيس عون أطلع بري على نتائج زياراته للخارج وترأس اجتماعا أمنيا للبحث بالوضع جنوبًا وإجراءات بدء سحب السلاح من مخيمات بيروت

عرض رئيس الجمهورية ​جوزاف عون​ في قصر بعبدا، مع رئيس المجلس النيابي ​نبيه بري​ للأوضاع العامة في البلاد، واجريا تقييما للانتخابات البلدية والاختيارية في المحافظات كافة.

واطلع الرئيس عون رئيس المجلس على نتائج زياراته الى الخارج واللقاءات التي عقدها مع قادة الدول التي زارها.

كما تم بحث إمكانية فتح دورة استثنائية لمجلس النواب. واستأثر الوضع في الجنوب على حيز من اللقاء لا سيما لجهة طلب لبنان التمديد للقوة الدولية.

وبعد اللقاء اكتفى بري بالقول: "كان اللقاء ممتازا".

على صعيد آخر، ترأس الرئيس عون اجتماعا امنيا في قصر بعبدا، حضره وزير الدفاع الوطني ميشال منسى، قائد الجيش العماد رودولف هيكل، مدير المخابرات العميد طوني قهوجي والمستشار الأمني والعسكري لرئيس الجمهورية العميد أنطوان منصور، خصص للبحث في الأوضاع الأمنية في البلاد، ولا سيما الوضع في الجنوب، في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية التي تعرقل استكمال انتشار الجيش اللبناني.

كما درس المجتمعون الإجراءات المتخذة لبدء تنفيذ سحب السلاح من المخيمات الفلسطينية في بيروت، وفق الاتفاق الذي تم التوصل اليه خلال زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس الى بيروت الأسبوع الماضي.