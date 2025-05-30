"النشرة": المدفعية الإسرائيلية استهدفت أطراف كفرشوبا تزامنًا مع إطلاق رشقات رشاشة

أفادر مراسل "​الخليج 365​" في جنوب لبنان، بأنّ "المدفعيّة الإسرائيليّة استهدفت منطقة "شعب الحافور" في أطراف بلدة ​كفرشوبا​، بالتّزامن مع إطلاق رشقات رشّاشة باتجاه المنطقة".

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