ما لا تعرفه عن أثرى أثرياء الأرض!

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: تصدّر الملياردير الأميركي إيلون ماسك عناوين الصحف بفضل عمله داخل (وخارج) حكومة دونالد ترامب. لكن إليك بعض الأشياء التي قد لا تعرفها عن أغنى رجل في العالم.

يُعدّ اسم إيلون ماسك من أشهر الأسماء في العصر الحديث.

يُعرف أغنى رجل في العالم بامتلاكه شركاتٍ عديدة، بما في ذلك شركة صناعة السيارات الكهربائية تيسلا وسبيس إكس، واستحواذه على شركة التواصل الاجتماعي تويتر - التي أعاد تسميتها بـ X - وعمله داخل الحكومة الأمريكية حتى وقتٍ قريب.

بعد قرابة 130 يومًا كرئيسٍ لوزارة كفاءة الحكومة - المعروفة اختصارًا باسم DOGE - أعلن ماسك ترك منصبه في إدارة دونالد ترامب.

أدى عمله داخل الوزارة وعلاقته الوثيقة بالسيد ترامب إلى تصدر ماسك عناوين الصحف أكثر من أي وقت مضى، ولكن هناك الكثير عن رجل الأعمال الملياردير الذي نادرًا ما يُذكر.

7 أشياء

هنا سبعة أشياء قد لا تعرفونها عن ماسك:

مبتكر ألعاب فيديو للأطفال

في أوائل ثمانينيات القرن الماضي، وفي سن الثانية عشرة، ابتكر ماسك لعبة الفيديو "بلاستار".

ابتكر اللعبة، التي تُكلف اللاعبين باستخدام لوحات مفاتيحهم لإطلاق النار على سفن فضائية مقاتلة، من خلال معرفته بالبرمجة والترميز التي اكتسبها في سن التاسعة، وفقًا لسيرة آشلي فانس الذاتية لعام ٢٠١٥ عن قطب التكنولوجيا.

بحلول عام ١٩٨٤، لاقت اللعبة رواجًا كبيرًا، فباعها ماسك لمجلة "بي سي آند أوفيس تكنولوجي" مقابل ٥٠٠ دولار (٣٧١ جنيهًا إسترلينيًا)، حيث نُشرت في عدد ديسمبر من المجلة.

أول راتب كبير

منذ البداية، كان من الواضح أن ماسك يمتلك موهبة في مجال الأعمال. في عام ١٩٩٥، وفي سن الرابعة والعشرين، أسس شركته الأولى، "زيب ٢" مع شقيقه كيمبال.

أسس الثنائي الشركة، التي أنتجت أدلة مدن إلكترونية للصحف، بحوالي 28,000 دولار أمريكي (20,000 جنيه إسترليني). وبيعت الشركة بحوالي 300 مليون دولار أمريكي (222 مليون جنيه إسترليني) بعد أربع سنوات في عام 1999.

قبل الاستفادة من نجاح Zip2، قال ماسك إنه وشقيقه كانا مفلسين تقريبًا، وكانا ينامان في المكتب الذي يعملان فيه - وهو سلوك يُقال إنه كرره في الأيام الأولى لشركة Tesla.

بعد بيع الشركة، ربح ماسك من Zip2 مبلغًا رائعًا قدره 22 مليون دولار أمريكي، وكان أول ما اشتراه سيارة ماكلارين F1.

صرح لشبكة CNN آنذاك: "قبل ثلاث سنوات فقط كنت أنام على أرضية المكتب، والآن أملك سيارة بمليون دولار".

مِسك ماسك

على الرغم من النجاح الباهر الذي حققته، إلا أن بعض أفكار ماسك لم تدم طويلًا.

في عام ٢٠٢٢، أطلق عطرًا باسم "بيرنت هير"، والذي وصفه موقعه الإلكتروني "ذا بورينغ كومباني" بأنه "جوهر الرغبة البغيضة".

حقق العطر، الذي بلغ سعره ١٠٠ دولار (٧٤ جنيهًا إسترلينيًا) للزجاجة، نجاحًا ساحقًا، وفقًا لماسك، الذي قال إنه باع ١٠ آلاف زجاجة في غضون ساعات قليلة، محققًا له مليون دولار.

قال ماسك آنذاك: "مع اسم مثل اسمي، كان دخول مجال العطور أمرًا لا مفر منه - لماذا قاومته كل هذه المدة؟!".

من غير المعروف ما إذا كان المنتج جادًا، وللأسف لم يعد متوفرًا على موقع "ذا بورينغ كومباني".

بالإضافة إلى العطر، أطلقت تيسلا مشروب التكيلا الخاص بها في عام ٢٠٢٠، وفي العام نفسه، نفّذ ماسك مزحة ببيع أزواج محدودة الإصدار من شورتات تيسلا القصيرة كوسيلة لإثبات خطأ المستثمرين الذين راهنوا ضد شركة صناعة السيارات الكهربائية.

باي بال الأصلي

قبل أن يصبح تويتر شركة X بوقت طويل، أنشأ ماسك X.com، وهي شركة خدمات مصرفية ومالية عبر الإنترنت.

استقطبت المنصة بسرعة قاعدة عملاء كبيرة، وفي عام ٢٠٠٠، اندمجت مع شركة كونفينيتي، التي شارك في تأسيسها رائدا الأعمال في مجال التكنولوجيا بيتر ثيل وماكس ليفشين.

أُعيدت تسمية المنصة لاحقًا إلى باي بال.

تولى ماسك منصب الرئيس التنفيذي لشركة باي بال، لكنه أُقيل من منصبه لاحقًا مع نشوء خلافات حول اسم الشركة وتوجهها العام.

في عام ٢٠٠٢، اشترت إيباي موقع الخدمات المصرفية مقابل ١.٥ مليار دولار (١.٤ مليار جنيه إسترليني). وبعد سنوات، في عام ٢٠١٧، باعت إيباي نطاق X.com إلى ماسك.

إلهام الرجل الحديدي

تبدو حياة ماسك كرائد أعمال ملياردير أشبه ببداية فيلم هوليوودي ضخم. في الواقع، استُخدمت شخصية ماسك وإنجازاته جزئيًا كمصدر إلهام لروبرت داوني جونيور في تجسيده لشخصية الرجل الحديدي في عالم مارفل السينمائي.

في مقابلة عام ٢٠٢٢، صرّح كاتب سيناريو فيلم الرجل الحديدي، مارك فيرغس، بأن نسخته من توني ستارك مبنية على ذروة ماسك وترامب وستيف جوبز، مؤسس شركة آبل.

وقال فيرغس لمجلة نيويورك: "استوحى ماسك من براعة جوبز مع براعة ترامب في الاستعراض. ​​كان الوحيد الذي تمتع بعنصر المرح وروح الشهرة والجوهر التجاري الحقيقي".

ظهرت علاقة ماسك غير العادية بالملياردير الخيالي بوضوح عندما ظهر في فيلم الرجل الحديدي ٢ عام ٢٠١٠.

مؤسس تسلا الحقيقي؟

على عكس الاعتقاد السائد، لم يؤسس ماسك شركة تسلا. بل كان في الواقع من أوائل المستثمرين في الشركة، وكان الرئيس التنفيذي الرابع عندما تولى المنصب عام ٢٠٠٨ - بعد وقت قصير من إطلاق الشركة سيارتها الأولى - سيارة رودستر الرياضية.

في الواقع، أسس مارتن إيبرهارد ومارك تاربينينج الشركة عام ٢٠٠٣، إلا أن ماسك هو من دفعها نحو العالمية.

الرغبة في تطبيق شامل

بعد استحواذه على منصة التواصل الاجتماعي X مقابل ٤٤ مليار دولار عام ٢٠٢٢، اقترب ماسك خطوة أخرى من تحقيق هدفه المتمثل في إنشاء تطبيق شامل.

سبق أن صرّح قطب التكنولوجيا بأنه يتمنى أن يصبح X مشابهًا لـ WeChat - وهو تطبيق صيني يقدم مجموعة واسعة من الميزات تتجاوز المراسلة، بما في ذلك الدفع، وطلب سيارات الأجرة، ومشاركة منشورات التواصل الاجتماعي، وإدارة الأعمال - فكّر فيه كمزيج بين فيسبوك، وآبل باي، وواتساب، وجوجل.

يبدو أن رؤية ماسك لهذا "التطبيق الفائق" يتشاركها العاملون في X، بمن فيهم الرئيسة التنفيذية ليندا ياكارينو، التي صرّحت في نهاية العام الماضي أن عام 2025 سيكون العام الذي "يربطك فيه X بطرق لم تكن ممكنة من قبل. X TV، X Money، Grok، وغيرها".

ويبدو أن هذا يتحقق إلى حد ما.

في يناير، أعلن ماسك أن X أبرمت شراكة مع شركة الدفع العملاقة Visa، والتي ستتيح للمستخدمين تحويل الأموال بين البنوك التقليدية ومحفظة X الرقمية، وإجراء المدفوعات للأصدقاء.

* أعدت هذه المادة من موقع قناة (سكاي نيوز) البريطانية على الرابط:

https://news.sky.com/story/from-tesla-tequila-to-iron-man-inspiration-7-things-you-may-not-know-about-elon-musk-13376358