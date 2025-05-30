شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الاتحاد: القيادة السياسية حريصة على تحقيق التوازن بين حقوق الملاك ومصالح المستأجرين والان مع تفاصيل الخبر

أشاد المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أنها تعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق التوازن بين حقوق الملاك ومصالح المستأجرين، بما يضمن العدالة الاجتماعية ويحافظ على استقرار المجتمع.

وأوضح "صقر"، أن توجيهات الرئيس جاءت مدروسة وتراعي الطبيعة الخاصة لهذا الملف الذي يمس شريحة واسعة من المواطنين، مشيدًا بقرار تمديد الفترة الانتقالية للوحدات السكنية مقارنة بالتجارية، وهو ما يتيح للأسر فرصة ملائمة لتوفيق أوضاعها دون قلق أو ارتباك.

وأضاف رئيس حزب الاتحاد، أن التصور الجديد لتطبيق الإيجارات وفقًا لطبيعة المناطق والأحياء يمثل خطوة إيجابية تتماشى مع تفاوت الظروف الاقتصادية والاجتماعية بين مختلف فئات الشعب، مشيرًا إلى أن الدولة تتعامل مع القضية بروح مجتمعية قبل أن تكون معالجة قانونية بحتة.

وأكد "صقر"، أن التوجيهات الرئاسية الأخيرة بمثابة رسالة واضحة على أن الدولة لا تنوي إقصاء أي طرف، وإنما تسعى إلى صيغة عادلة تضمن الحقوق وتراعي احتياجات الفئات الأكثر ضعفًا.

وأكد المستشار رضا صقر على دعم الحزب الكامل لجهود الدولة في هذا الملف، داعيًا الأحزاب والقوى الوطنية إلى الانخراط بفاعلية في مناقشات القانون لضمان مخرجات تحقق التوازن بين كافة الأطراف وتعزز السلم المجتمعي.