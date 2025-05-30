شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الوعي ينظم عدد من الأنشطة بالفيوم تشمل قافلة طبية وملتقى توظيف والان مع تفاصيل الخبر

نظم حزب الوعي، عددًا من الأنشطة والفعاليات المجتمعية بمحافظة الفيوم، وذلك في إطار رؤية حزب الوعي لتعزيز التواصل المجتمعي والمشاركة الفاعلة في حل القضايا التي تهم المواطن، وتم تنظيمها بالتعاون بين وكالة الحزب لنشر الوعي ومحمد فؤاد زغلول عضو الهيئة العليا ورئيس لجنة المجالس المحلية و عدد من لجان الحزب.

وبدأت الفعاليات بعقد جلسة حوارية مع الصيادين حول أزمة بحيرة قارون حيث تم الاستماع لعدد من الصيادين لبحث المشكلات التي تواجههم وانخفاض إنتاج بحيرة قارون من الأسماك وتم مناقشة الحلول المقترحة لرفع المعاناة عنهم وتحسين أوضاعهم المعيشية.

كما تم تنظيم ملتقى لتوظيف الشباب وذلك سعيًا لدعم شباب المحافظة وتوفير فرص عمل مناسبة، شاركت فيه عدد من الشركات والمؤسسات، حيث تم عرض فرص عمل في مجالات متعددة.

وفي السياق ذاته نظم الحزب، قافلة طبية مجانية في قرية هوارة عدلان بالفيوم, حيث قدمت خدمات الكشف والعلاج المجاني للمواطنين في عدد من التخصصات، بالإضافة إلى توزيع الأدوية اللازمة، وذلك ضمن جهوده لتعزيز الرعاية الصحية للفئات الأكثر احتياجًا.

واتجه الحزب خلال زيارته لمحافظة الفيوم، لدير الأنبا إبرام بالعزب ولقاء رهبان الدير, وفي الختام تم تنظيم احتفالية لتكريم الموظفين المثاليين من مختلف القطاعات الحكومية، وتكريم عدد من ذوى الاعاقة المتميزين تقديرًا لجهودهم وإسهاماتهم في تحسين مستوى الأداء والخدمات المقدمة للمواطنين.