شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى يهنئ الدكتورة مروى ياسين بمناسبة تعيينها مساعدًا لوزير الأوقاف لشئون الواعظات والان مع تفاصيل الخبر

تقدم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بخالص التهاني إلى الدكتورة مروى ياسين محمد بسيوني، عضو مجلس أمناء التحالف الوطني، الأستاذ بقسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام بجامعة بني سويف، بمناسبة صدور قرار ندبها مساعدًا لوزير الأوقاف لشئون الواعظات.

وتُعد الدكتورة مروى ياسين من الكفاءات العلمية والدعوية المتميزة، حيث حصلت على درجة البكالوريوس في الإعلام من جامعة القاهرة، والدكتوراة في الإعلام من كلية الآداب بجامعة برمنغهام بالمملكة المتحدة.

كما تتولى الدكتورة مروى ياسين رئاسة مجلس إدارة مجمع الباقيات الصالحات الخدمي الخيري لتشخيص وعلاج ورعاية مرضى الزهايمر.

وتحظى الدكتورة مروى بسجل حافل من الخبرات الأكاديمية والمجتمعية، فهي زميل كلية الدفاع الوطني، ومحاضر بكلية الحرب العليا وكلية الدفاع الوطني بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية، وواعظة معتمدة بوزارة الأوقاف، بالإضافة إلى كونها محاضرة في حملات الشئون المعنوية بوزارة الدفاع.

واعرب التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عن خالص تمنياته للدكتورة مروى ياسين بالتوفيق والسداد في مهمتها الجديدة، وأن تسهم جهودها في تعزيز دور الواعظات في نشر الوعي الديني المعتدل وخدمة المجتمع.

