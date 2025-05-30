فوز فادي مارتينوس برئاسة اتحاد بلديات قضاء جبيل بالتزكية

تمّ اليوم في مكتب قائمقام جبيل نتالي مرعي الخوري، انتخاب رئيس جديد لاتحاد بلديات قضاء جبيل ونائبًا للرّئيس، حيث شارك في العمليّة الانتخابيّة رؤساء البلديّات الـ13 المنضوية إلى الاتحاد أو ممثّلون عنهم.

وقد فاز الرئيس الحالي للاتحاد رئيس بلدية قرطبا ​فادي مارتينوس​ بالتّزكية. وفاز منسّق قضاء جبيل في حزب "القوّات اللّبنانيّة" رئيس بلدية ميفوق- القطارة بشير الياس بنيابة الرّئاسة، إذ نال في الدّورة الأولى 5 أصوات، في حين نال منافسه خالد صدقة 5 أصوات أيضًا. ووُجدت ورقتان ملغاة وورقة بيضاء.

أمّا في الدّورة الثّانية، فقد فاز الياس بـ7 أصوات، ونال صدقة 5 وورقة ملغاة.

وأشار مارتينوس إلى أنّ "الواضح أنّ هذا الانتخاب يعكس ثقةً غاليةً ممّن سبق أن تشاركنا معه ولايةً اتحاديّةً سابقةً، وممّن انتُخبوا قبل أسابيع وانضمّوا إلى مجلس الاتحاد"، لافتًا إلى أنّ "هذه الثّقة الغالية هي بالنّسبة لي مسؤوليّة تشاركيّة، تجعلنا فريق عمل واحدًا، نخطّط وننفّذ لتحقيق ما يصبو إليه من انتخبنا في بلديّاتنا أوّلًا وباسمهم جئنا إلى اتحاد البلديّات، لنفتتح مسيرةً جديدةً عنوانها التّنمية الشّاملة وعلى أكثر من مستوى؛ تبدأ بتنمية الموارد البشريّة ولا تنتهي عند حدود مشاريع مشتركة بين البلديّات".

وشدّد على أنّ "قضاء جبيل يستحق الكثير، ونأمل أن تسمح موارد الاتحاد بتحقيق ما أمكن من إنجازات، إلّا أنّنا لن نتوقّف عند حدود تلك الإمكانات، بل نتطلّع إلى تحقيق شراكة أعمق مع القطاعَين الخاص والأهالي، لنقدّم نموذجًا جديدًا في تحقيق الصّالح العام وتطوير إدارة الشّأن العام".