الجيش: إغلاق 6 معابر غير شرعية في جرد بلدة يحفوفا – بعلبك

أعلنت قيادة الجيش، انه "إلحاقًا بالبيان الصادر بتاريخ 29 / 5 /2025 والمتعلق بإحباط عملية تهريب مخدرات وتوقيف أشخاص، وضمن إطار مكافحة أعمال التسلل والتهريب عبر الحدود الشمالية والشرقية، أغلقت وحدة من الجيش 6 معابر غير شرعية في جرد بلدة يحفوفا – ​بعلبك​".

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