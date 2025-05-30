شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية رعاية مرضى الكبد عضو التحالف الوطني تنظم قافلة طبية مجانية لخدمة أهالي قرية الزعاترة بدمياط والان مع تفاصيل الخبر

في إطار الجهود المستمرة لجمعية رعاية مرضى الكبد المصري، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، انطلقت اليوم الجمعة قافلة طبية مجانية في قرية الزعاترة بمحافظة دمياط، لتقديم خدمات صحية متكاملة لأهالي القرية.

وتشمل القافلة تقديم كافة الفحوصات والتحاليل الطبية، إضافة إلى إجراء الأشعات اللازمة وصرف العلاج مجانًا، بما يساهم في تحسين صحة المواطنين ودعم جهود الدولة في توفير الرعاية الصحية للمجتمعات الأولى بالرعاية.

تأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من القوافل الطبية التي تنظمها جمعية رعاية مرضى الكبد تحت مظلة التحالف الوطني، في إطار خطط التحالف لتعزيز العمل المجتمعي والوصول بالخدمات الطبية إلى مختلف المناطق في الجمهورية.