عقد وزير الدّاخليّة والبلديّات أحمد الحجار في مكتبه، اجتماعًا مع المحافظين والقائمقامين، أجرى خلاله تقويمًا للعمليّة الانتخابيّة بمراحلها الأربع.
وإذ أثنى الحجار على "الجهود الّتي بُذلت لإنجاح الاستحقاق الانتخابي بسلاسة وديمقراطيّة"، توجّه بالشّكر إلى المحافظين والقائمقامين ومن خلالهم الى جميع الموظّفين، قائلًا: "كنتم على قدر المسؤوليّة، وتمكنّا سويًّا من إنجاز الاستحقاق في موعده وبحياد مطلق".
كانت هذه تفاصيل خبر الحجار اجتمع مع المحافظين والقائمقامين مثنيًا على الجهود المبذولة لإنجاح الاستحقاق الانتخابي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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