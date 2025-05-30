أعلنت حكومة إقليم ساسكاتشوان الكندي حالة الطوارئ بسبب استمرار حرائق الغابات في المناطق الشمالية، مما أدى إلى نزوح آلاف السكان.
وأوضح رئيس وزراء الإقليم سكوت موي أن "الإعلان جاء نتيجة تهديد الحرائق للمجتمعات المحلية وإجبارها لآلاف المواطنين على مغادرة منازلهم".
وبحسب بيانات وكالة السلامة العامة في ساسكاتشوان، فقد بلغ عدد حرائق الغابات النشطة حتى مساء الخميس 16 حريقا، مع احتواء ثلاثة منها فقط.
يذكر أن هذه الخطوة تجعل ساسكاتشوان ثاني إقليم كندي يعلن حالة الطوارئ بعد مقاطعة مانيتوبا، التي اتخذت الإجراء ذاته الأربعاء الماضي بسبب تفاقم الحرائق.د
كانت هذه تفاصيل خبر حكومة إقليم كندي اعلنت حالة الطوارئ بسبب استمرار حرائق الغابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.