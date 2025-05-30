حكومة إقليم كندي اعلنت حالة الطوارئ بسبب استمرار حرائق الغابات

أعلنت حكومة إقليم ​ساسكاتشوان​ الكندي ​حالة الطوارئ​ بسبب استمرار ​حرائق الغابات​ في المناطق الشمالية، مما أدى إلى نزوح آلاف السكان.

وأوضح رئيس وزراء الإقليم سكوت موي أن "الإعلان جاء نتيجة تهديد الحرائق للمجتمعات المحلية وإجبارها لآلاف المواطنين على مغادرة منازلهم".

وبحسب بيانات وكالة السلامة العامة في ساسكاتشوان، فقد بلغ عدد حرائق الغابات النشطة حتى مساء الخميس 16 حريقا، مع احتواء ثلاثة منها فقط.

يذكر أن هذه الخطوة تجعل ساسكاتشوان ثاني إقليم كندي يعلن حالة الطوارئ بعد مقاطعة مانيتوبا، التي اتخذت الإجراء ذاته الأربعاء الماضي بسبب تفاقم الحرائق.د