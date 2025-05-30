مقتل 5 أشخاص وإصابة العشرات في انفجار بمصنع للألعاب النارية في الهند

قُتل 5 أشخاص وأصيب 34 آخرون في ​انفجار​ قوي وقع منتصف ليل الجمعة في مصنع ​ألعاب نارية​ مكون من طابقين في ولاية البنجاب شمال ​الهند​.

واشارت صحيفة "إنديان إكسبريس" الهندية، الى أن "المصنع تحول إلى أنقاض بسبب شدة الانفجار، وكانت قوة الانفجار هائلة لدرجة أنها أدت إلى انهيار المبنى المكون من طابقين بالكامل، مما أدى إلى محاصرة العديد من الأشخاص تحت الأنقاض".

ولفتت إلى أنه "لم يتم التأكد من هوية القتلى بعد، وكان معظم عمال المصنع مهاجرين من ولايتي أوتار براديش، وبيهار".