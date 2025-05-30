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مقتل 5 أشخاص وإصابة العشرات في انفجار بمصنع للألعاب النارية في الهند

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مقتل 5 أشخاص وإصابة العشرات في انفجار بمصنع للألعاب النارية في الهند

قُتل 5 أشخاص وأصيب 34 آخرون في ​انفجار​ قوي وقع منتصف ليل الجمعة في مصنع ​ألعاب نارية​ مكون من طابقين في ولاية البنجاب شمال ​الهند​.

واشارت صحيفة "إنديان إكسبريس" الهندية، الى أن "المصنع تحول إلى أنقاض بسبب شدة الانفجار، وكانت قوة الانفجار هائلة لدرجة أنها أدت إلى انهيار المبنى المكون من طابقين بالكامل، مما أدى إلى محاصرة العديد من الأشخاص تحت الأنقاض".

ولفتت إلى أنه "لم يتم التأكد من هوية القتلى بعد، وكان معظم عمال المصنع مهاجرين من ولايتي أوتار براديش، وبيهار".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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