مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي: نتانياهو خضع لفحص تنظير قولون ناجح

خضع رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ "لفحص ​تنظير قولون​ روتيني بنجاح" صباح الجمعة في ​القدس​، بحسب ما أعلن مكتبه في بيان. واشار البيان الى أن نتانياهو "خضع صباح اليوم بنجاح لفحص تنظير قولون روتيني في ​مستشفى​ ​شعاري تسيدك​ في القدس". ولم يكن أعلن مسبقا عن دخول نتانياهو (75 عاما) المستشفى من أجل الخضوع للإجراء.

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