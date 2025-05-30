"سرايا القدس": استهدفنا 10 جنود إسرائيليين داخل مبنى في خان يونس وأوقعناهم بين قتيل وجريح

ذكرت "​سرايا القدس​"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينيّة، أنّ "بعد عودتهم من خطوط القتال جنوب شرق ​خان يونس​، أكّد مقاتلونا تمكّنهم من استهداف قوّة إسرائيليّة خاصّة قوامها 10 جنود، تحصّنت داخل أحد مباني إسكان الأوروبي بقذيفة "TBG"، أوقعتهم بين قتيل وجريح، ما استدعى هبوط عدد من الطّائرات المروحيّة في المكان؛ وذلك بعد ظهر أمس الخميس 29/05/2025".

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