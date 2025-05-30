جابر عقد اجتماعا تمهيديا مع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي تحضيراً لجلسة التفاوض الأولى

عقد وزير المالية اجتماعاً تمهيدياً، تحضيراً لجلسة التفاوض الأولى مع صندوق النقد الدولي بعد ظهر اليوم في مبنى الوزارة وسط بيروت، مع رئيس بعثة الصندوق أرنستو ريغو والممثل المقيم للصندوق في لبنان فريدريكو ليما، تم في خلاله استعراض جدول عمل الجلسة والنقاط التي سيتم التطرق إليها.
وجلسة اليوم تأتي واحدة من سلسلة جلسات تعقد تباعاً في الأيام المقبلة بهدف الوصول إلى تفاهم أولي يمهد الطريق لاتفاق تمويلي يسهم بشكل أساسي في استعادة الاستقرارين المالي والنقدي، ويعزز ثقة الداخل والخارج بالاقتصاد اللبناني.
والتقى جابر سفير تركيا في لبنان Murat Lutem، وعرض معه العلاقات الثنائية وتعزيز سبل التعاون في المرحلتين الحالية والمستقبلية.
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