استقبل وزير الاقتصاد والتّجارة عامر بساط في مكتبه، مدير منطقة الشّرق الأوسط في شركة "ستارلينك- Starlink"، وأكّد أنّ "مباشرة عمليّات الشركة في لبنان، ستوفّر للقطاع الخاص خدمات إنترنت إضافيّة موثوقة وفعّالة".
وأشارت وزارة الاقتصاد في بيان، إلى أنّ "تماشيًا مع هدف الوزارة في تسهيل ممارسة الأعمال (Ease of Doing Business)، التزم بساط بمساعدة الشّركة على تأسيس عمليّاتها في لبنان بشكل سريع".
كانت هذه تفاصيل خبر بساط: مباشرة عمليات "ستارلينك" بلبنان ستوفر للقطاع الخاص خدمات إنترنت إضافية وفعالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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