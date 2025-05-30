بساط: مباشرة عمليات "ستارلينك" بلبنان ستوفر للقطاع الخاص خدمات إنترنت إضافية وفعالة

استقبل وزير الاقتصاد والتّجارة ​عامر بساط​ في مكتبه، مدير منطقة الشّرق الأوسط في شركة "​ستارلينك​- Starlink"، وأكّد أنّ "مباشرة عمليّات الشركة في ​لبنان​، ستوفّر للقطاع الخاص خدمات إنترنت إضافيّة موثوقة وفعّالة".

وأشارت وزارة الاقتصاد في بيان، إلى أنّ "تماشيًا مع هدف الوزارة في تسهيل ممارسة الأعمال (Ease of Doing Business)، التزم بساط بمساعدة الشّركة على تأسيس عمليّاتها في لبنان بشكل سريع".