الامن العام يوقف العمل بالإيصالات المدونة بخط اليد الممنوحة للسوريين

اشار مكتب شؤون الاعلام في المديرية العامة للامن العام، الى ان "معلومات وردت عن قيام بعض المزورين بمنح إيصالات وهمية للسوريين مدونة بخط اليد مشابهة للإيصالات الخضراء التي تمنحها بعض الدوائر والمراكز في المديرية العامة للأمن العام".
واعلن أنه "سيتم وقف العمل بالإيصالات المدونة بخط اليد والممنوحة سابقاً والطلب من أصحابها مراجعة المراكز المختصة للحصول على إيصالات جديدة".
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