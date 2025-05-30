الرئيس عون بحث مع المستشار السياسي للسوداني العلاقات الثنائية عشية زيارته الى بغداد

عرض رئيس الجمهورية ​جوزاف عون​ مع المستشار السياسي لرئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، عزت الشابندر، العلاقات اللبنانية - العراقية، عشية زيارته إلى ​بغداد​، الأحد المقبل.

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