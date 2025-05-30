الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية جنوبًا احتفلت بعيد المدرسة الكاثوليكية بقداس في سيدة المنطرة- مغدوشة

احتفلت ​الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية​ في منطقة الجنوب تحت عنوان "الرجاء الذي لا يخيب" وبرعاية المطرانين ايلي بشارة الحداد والمطران مارون العمار بالقداس الالهي لمناسبة عيد المدرسة الكاثوليكية في بازيليك سيدة المنطرة مغدوشة .

ترأس القداس المطران ايلي بشارة الحداد عاونه الاب جهاد فرنسيس مندوب منطقة الجنوب والاباء عيد ابو راشد ممثلا المطران عمار والاب كريستيان عياط والاب وليم بحضور راهبات ومدراء و اساتذة وطلاب قسم من مدارس الجنوب، حيث القى المطران حداد عظة تحدث فيها عن مزايا ومناقبية المدرسة الكاثوليكية ودورها في المجتمع اللبناني والجنوبي خصوصا مركزا على دورها التعليمي والوطني والانفتاحي على كافة شرائح المجتمع.

وفي الختام شكر المطران بشارة كل القيمين على المدرسة اللجنة الاسقفية للمدارس والامين العام الاب يوسف نصر والاب فرنسيس مندوب الجنوب على الدور الكبير الذي قدموه خصوصا في الايام الصعبة التي عشناها في الاونة الاخيرة، مباركا كل خطواتهم "من اجل خلق جيل جديد لوطن نحلم به لأبنائنا" . كما شكر الاب فرنسيس المطارنة على دعمهم وبركاتهم كما شكر المدارس المشاركة مؤكدا ان "بالعلم نبنى الاوطان".