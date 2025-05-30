إعلان حالة الجفاف في شمال غرب إنجلترا

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت بريطانيا، الخميس، إن شمال غرب إنجلترا بات رسمياً في حالة جفاف بعد أن شهدت المنطقة بداية ربيع غير مسبوقة في جفافها على مدى عقود، مما تسبب في انخفاض مستويات المياه في الأنهار والخزانات.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية أن بريطانيا خلال أشهر مارس وأبريل ومايو استمتعت بأكثر ربيع مشمس على الإطلاق إلا أن قلة الأمطار أثارت بعض المخاوف حول استدامة إمدادات المياه.

وأفادت وكالة البيئة بأن مستويات تخزين المياه في الخزانات بمنطقة شمال غرب إنجلترا، التي تضم بحيرة ديستريكت ومدينتي مانشستر وليفربول، كانت أقل من المستويات المسجلة في نفس الفترة في سنوات الجفاف 1984 و1995 و2022.

ويقول العلماء إن تغير المناخ يجعل موجات الجفاف، وكذلك فصول الصيف الأشد جفافاً، أكثر تواتراً.