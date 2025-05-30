الارصاد الجوية: الطقس غدا قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة

اشارت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، الى أن "طقسا ربيعيا معتدلا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام القادمة مع بعض التقلبات المحلية ودرجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية".
ولفتت الى ان "الطقس المتوقع في لبنان اليوم غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل، بينما ترتفع في الداخل وعلى الجبال، مع رياح ناشطة نهاراً واحتمال تساقط رذاذ خفيف شمال البلاد".
واوضحت أن "طقس السبت قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، كما تنشط الرياح لتصل أحيانا ٥٥كلم/س".
وذكرت أن "طقس الأحد غائم جزئياً إلى غائم أحياناً مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل واحتمال تساقط بعض الرذاذ شمال البلاد في الفترة المسائية وتبقى الرياح ناشطة".
واضافت ان "طقس الإثنين غائم جزئياً الى غائم مع ضباب كثيف على المرتفعات و انخفاض إضافي بدرجات الحرارة خاصة على الساحل، تنشط الرياح أحياناً لتلامس الـ50 كلم/س مع احتمال تساقط أمطار متفرقة خاصة شمال البلاد".
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