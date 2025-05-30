لفت عضو تكتّل "الجمهوريّة القويّة" النّائب ​فادي كرم​، إلى أنّ "انزعاج محور الممانعة من مواقف وزير الخارجيّة السّياديّة المتطابقة مع البيان الحكومي وخطاب القسم، يتجاوز انزعاجه من الضّربات الإسرائيليّة على مواقعه وعناصره"، مشيرًا إلى أنّ "كل موقف داخلي مسؤول ومُدعِّم لخطوات بناء الدّولة، يُشكّل بالنّسبة للمحور الخطر الأكبر على مشروعه".

كانت هذه تفاصيل خبر كرم: كل موقف مسؤول ومُدعِّم لبناء الدولة يُشكل بالنسبة للمحور الخطر الأكبر على مشروعه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.