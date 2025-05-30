فرح استقبل رئيس بلدية شتورة ومتطوعين بالدفاع المدني: نسعى لتحديث قانون للمتطوعين

أعلنت دائرة الإعلام والعلاقات العامّة في ​المديرية العامة للدفاع المدني​، في بيان، أنّ "المدير العام للدّفاع المدني بالتّكليف العميد ​نبيل فرح​ استقبل مجموعةً من المتطوّعين في الدّفاع المدني، اطّلع منهم على الصّعوبات والمشاكل الّتي يواجهونها في تنفيذ المهمّات، واستمع إلى أرائهم حول مستقبلهم في المديريّة".

وأثنى فرح على "الجهود الّتي يبذلونها في سبيل حماية الأرواح والممتلكات في كل الظّروف دون أي مقابل"، مؤكّدًا سعيه "العمل على تحديث قانون للمتطوّعين ضمن قانون شامل للمديريّة العامّة للدّفاع المدني، بما يتماشى مع المتطلّبات العصريّة والحديثة".

كما استقبل رئيس بلديّة شتورة ​ميشال مطران​ في مقر المديريّة. وأوضحت دائرة الإعلام أنّه "تم خلال اللّقاء البحث في سبيل تعزيز التّعاون بين الدّفاع المدني والسّلطات المحليّة، بهدف تحسين مستوى الخدمات للمواطنين، وتنسيق الجهود لمواجهة التّحدّيات المستقبليّة. وأبدى رئيس البلديّة استعداده لتقديم ما يلزم من أجل دعم تأسيس مركز للدّفاع المدني ضمن نطاق البلديّة".

وأعرب فرح عن تقديره العميق "للجهود الّتي يبذلها الجميع من أجل دعم عمل الدّفاع المدني"، مشدّدًا على "ضرورة تكاتف الجهود بين جميع الجهات لضمان الأمن والسّلامة العامّة في مختلف المناطق اللّبنانيّة".