وديع الخازن: كلام بري على ضرورة انسحاب إسرائيل من النقاط الخمس يعكس التزام حماية السيادة

علق الوزير السابق ​وديع الخازن​، في بيان، "على ما جاء في تصريح رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ عن ضرورة إنسحاب القوات الإسرائيلية من النقاط الخمس المتبقية في جنوب لبنان"، مؤكدا "دعمه الكامل لهذا الموقف الوطني المسؤول".

واعتبر الخازن أن "ما عبّر عنه بري، ينسجم تمامًا مع المصلحة الوطنية العليا، ويعكس التزامًا صادقًا بحماية السيادة اللبنانية الكاملة على أراضيها، وحرصًا على عدم الانجرار أو الانحراف إلى مسارات قد تزعزع الاستقرار، أو تُشتّت التفاهم القائم بين المرجعيات الدستورية. ولا يفوتني أن أثمّن حرص بري الدائم على احترام صيغة العيش المشترك والمناصفة بين المسلمين والمسيحيين، كما تجلّى بوضوح في مقاربته للانتخابات البلدية، وخصوصًا في العاصمة بيروت، حيث سعى إلى ترسيخ هذا التوازن الدقيق الذي يشكل جوهر الميثاق الوطني وركيزة الاستقرار في البلاد".

واعتبر الخازن ان "المرحلة التي نمرّ بها ، تفرض علينا مزيدًا من الوحدة والتضامن الداخلي لمواجهة الاستحقاقات السياسية والاقتصادية والمالية والأمنية، ولإظهار صورة لبنان الإيجابية أمام المجتمع الدولي".

ودعا "الجميع، إلى الالتفاف حول الثوابت الوطنية، وعدم السماح لأي تدخلات أو مواقف خارجية بأن تُعكّر صفو التفاهم الداخلي الذي يُشكّل حجر الأساس لعبور الوطن إلى برّ الأمان".