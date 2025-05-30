فضل الله دعا الدولة للتحرك بقوة على المستويين الإعلامي والدبلوماسي لفضح ممارسات الاحتلال في المحافل الدولية

دعا السيد علي فضل الله، في خطبة الجمعة، إلى "إحياء الأيام العشر من شهر ذي الحجة بالصيام والعبادة والذكر، وإحياء يوم عرفة الذي يصادف الخميس المقبل، مؤكدًا أن هذه الأيام تمثل فرصة لنيل محبة الله وفضله".
وتطرق في خطبته إلى الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة، من عمليات اغتيال عبر الطائرات المسيّرة، إلى الغارات الجوية التي طاولت الجنوب والبقاع، وصولًا إلى الاستباحة البرية لبعض القرى الحدودية ورفع علم الاحتلال على التلال التي لا يزال يحتلها، معتبرًا أن هذه الاعتداءات تجري رغم التزام الجيش اللبناني والمقاومة بوقف إطلاق النار، ومن دون قيام الدول الراعية له بالدور المطلوب.
ودعا فضل الله الدولة اللبنانية إلى التحرك بقوة على المستويين الإعلامي والدبلوماسي لفضح ممارسات الاحتلال في المحافل الدولية، مشيرًا إلى أن الصمت يشجّع العدو على التمادي. ولفت إلى أن الضغوط الدولية التي تُمارس على لبنان تهدف إلى إنهاء سلاح يشكّل عنصرًا من عناصر قوة البلد، من دون أي ضمانات بانسحاب الاحتلال.
وشدد على أن الحوار هو السبيل لمعالجة قضية السلاح، داعيًا القيادات اللبنانية إلى الوحدة ومواجهة التحديات بموقف وطني مسؤول، كما دعا الحكومة إلى إعطاء الأولوية لمعالجة الأزمات الاجتماعية والمعيشية، ولإعمار ما تهدّم.
وعن الانتخابات البلدية والاختيارية، دعا الفائزين إلى تجاوز الحساسيات الناتجة عن التنافس، والعمل بإخلاص من أجل إنماء قراهم.
وأشار إلى استمرار المجازر والحصار في غزة، ومحاولة الاحتلال تهجير أهلها، إضافة إلى تكثيف الاقتحامات في الضفة الغربية وتوسيع الاستيطان، مؤكدًا أن بعض المواقف الدولية الرافضة لهذه السياسات لم ترقَ بعد إلى مستوى الضغط الفاعل لإيقافها.
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