أمن الدولة أوقفت سوريًا في بعلبك بتهمة تزوير بطاقات هوية وبيعها للنازحين

أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، أنّ دورية من المديرية الإقليمية في بعلبك – الهرمل أوقفت بتاريخ 27 أيار 2025 السوري (ن. ي.) في مدينة بعلبك، لقيامه بتزوير بطاقات هوية وبيعها للنازحين السوريين.
كما أوقفت الدورية السوريين (ع. ش.) و(ع. ش.) بعد ضبط بطاقتين مزورتين بحوزتهما، كانا قد استحصلا عليهما من (ن. ي.).
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الموقوفين والمضبوطات، وذلك بناءً على إشارة القضاء المختص.
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