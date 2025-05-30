ولي العهد السعودي بحث مع رئيس الوزراء الكندي بأمن الطاقة والسلام بالشرق الأوسط

تلقّى ولي العهد السّعودي ​محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود​، اتصالًا هاتفيًّا من رئيس الوزراء الكندي ​مارك كارني​، جرى خلاله "استعراض أوجه العلاقات الثّنائيّة بين السّعوديّة وكندا، وآفاق التّعاون بين البلدين، وفرص تطويره وتعزيزه في المجالات كافّة"، بحسب "وكالة الأنباء السّعوديّة- واس".

من جهته، أوضح مكتب كارني، في بيان، أنّهما "ناقشا أمن الطّاقة وتعزيز التّجارة الثّنائيّة، واتفقا على ضرورة تحقيق سلام مستدام في الشّرق الأوسط".