ولي العهد السعودي بحث مع رئيس الوزراء الكندي بأمن الطاقة والسلام بالشرق الأوسط

تلقّى ولي العهد السّعودي محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالًا هاتفيًّا من رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، جرى خلاله "استعراض أوجه العلاقات الثّنائيّة بين السّعوديّة وكندا، وآفاق التّعاون بين البلدين، وفرص تطويره وتعزيزه في المجالات كافّة"، بحسب "وكالة الأنباء السّعوديّة- واس".
من جهته، أوضح مكتب كارني، في بيان، أنّهما "ناقشا أمن الطّاقة وتعزيز التّجارة الثّنائيّة، واتفقا على ضرورة تحقيق سلام مستدام في الشّرق الأوسط".
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