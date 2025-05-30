بن غفير: حان الوقت للدخول بكامل القوة إلى غزة

اشار ​وزير الأمن القومي​ الإسرائيلي اليميني ​إيتمار بن غفير​، الى أنه "ينبغي استخدام ​القوة الكاملة​ في ​غزة​"، وذلك بعد أن أعلنت حركة ​حماس​ أن اقتراح ​الهدنة​ الجديد المدعوم من ​الولايات المتحدة​ لا يلبّي مطالبها.

ولفت متوجها ​رئيس الوزراء​ ​بنيامين نتانياهو​، الى أن "بعد أن رفضت حماس مرة أخرى اقتراح ​الاتفاق​، لم تعد هناك أي أعذار" مضيفا "يجب أن ينتهي ​الارتباك​ والتخبّط و​الضعف​. أضعنا حتى الآن الكثير من الفرص. حان الوقت للدخول بكامل القوة، دون تردد، ل​تدمير​ وقتل حماس حتى آخر عنصر فيها".