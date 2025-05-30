الملك السعودي تسلم رسالة خطية من الرئيس الروسي تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين

تسلم الملك السعودي ​سلمان بن عبد العزيز​ آل سعود، رسالة خطية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

واشارت وكالة الأنباء ​السعودية​ "​واس​"، الى أن "الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، تلقى رسالة خطية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين".

واوضح أن "وليد بن عبد الكريم الخريجي، نائب وزير الخارجية السعودي، تسلم الرسالة خلال لقائه أمس الخميس، بسفير ​روسيا​ الاتحادية لدى المملكة سيرغي كوزلوف، في مقر الوزارة بالعاصمة الرياض".

واضافت، "جرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين روسيا والسعودية، وآخر المستجدات في منطقة الشرق الأوسط والعالم".