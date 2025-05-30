مسؤولة في الأمم المتحدة: الأمل ضئيل بأن تحقق المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا أي خرق

اعتبرت مسؤولة كبيرة في ​الأمم المتحدة​ أن "الأمل ضئيل بأن تحقق ال​مفاوضات​ بين ​روسيا​ و​أوكرانيا​ أي خرق"، منددة بـ"الزيادة الوحشية" في الهجمات الروسية على أوكرانيا مؤخرا.

وأبلغت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روزماري ديكارلو، مجلس الأمن بأن "الأمل الحذر الذي كنت قد أعربت عنه قبل شهر تضاءل بمواجهة الاعتداءات الأخيرة".

وقالت ديكارلو "وفقا لمسؤولين أوكرانيين، كان هجوم الاثنين باستخدام 355 طائرة مسيرة أكبر هجوم على أوكرانيا بمثل هذه الطائرات منذ بدء ​الغزو الروسي​"، مضيفة "هذا الرقم يفوق الرقم القياسي المسجل في الليلة السابقة".

ورغم عدم التوصل لوقف لإطلاق النار، أشادت ديكارلو بالجهود الدبلوماسية في ​إسطنبول​ في 16 أيار عندما التقى الوفدان الأوكراني والروسي، قائلة "من المشجع أن الجانبين اتفقا، وفقا للتقارير، على مواصلة العملية".