وزير الخارجية التركي: روسيا وأوكرانيا تريدان وقف إطلاق النار

اشار وزير الخارجية التركي ​هاكان فيدان​ الذي يزور ​أوكرانيا​، الى أن "​روسيا​ وأوكرانيا تريدان ​وقف إطلاق النار​ ويجب عليهما الآن التعبير عن مواقفهما التفاوضية".

ونقلت وكالة ​الأناضول​ الرسمية عن فيدان الذي كان متوجها إلى ​كييف​ بالقطار "أرى أن الوضع بدأ يأخذ منحى أكثر تفاؤلا مع بدء المفاوضات. الجانبان يريدان وقفا لإطلاق النار، لا أحد يقول إنه لا يريد ذلك".