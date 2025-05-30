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وزير الخارجية التركي: روسيا وأوكرانيا تريدان وقف إطلاق النار

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وزير الخارجية التركي: روسيا وأوكرانيا تريدان وقف إطلاق النار

اشار وزير الخارجية التركي ​هاكان فيدان​ الذي يزور ​أوكرانيا​، الى أن "​روسيا​ وأوكرانيا تريدان ​وقف إطلاق النار​ ويجب عليهما الآن التعبير عن مواقفهما التفاوضية".

ونقلت وكالة ​الأناضول​ الرسمية عن فيدان الذي كان متوجها إلى ​كييف​ بالقطار "أرى أن الوضع بدأ يأخذ منحى أكثر تفاؤلا مع بدء المفاوضات. الجانبان يريدان وقفا لإطلاق النار، لا أحد يقول إنه لا يريد ذلك".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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