قوى الأمن: توقيف شخصَين لحيازتهما كمية من المخدِّرات في محلّة الفنار

اعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، أن "مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدّرك الإقليمي، تمكنت حوالى الساعة 23،00 من تاريخ 28-05-2025، أثناء تنفيذها حاجزًا أمنيًّا في محلّة الفنار- مقابل الجامعة اللبنانيّة، من توقيف شخصين على متن سيّارة نوع "هوندا" بالرّغم من محاولتهما الفرار، وهما كلّ من: ش. ن. (مواليد عام 2002، لبناني) ج. ق. (مواليد عام 2004، لبناني) لحيازتهما كميّة من مادة "الماريجوانا"، ومطحنتين لطحن هذه المادّة، ودفتري لف، ومبلغًا ماليًّا بالعملتين الأميركيّة واللبنانيّة".
واوضحت انه "تمّ ضبط السّيّارة والمواد المخدّرة، وأودع الموقوفان والمضبوطات القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما، بناءً على إشارة القضاء المختص".
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