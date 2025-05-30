أبلغ رئيس الجمهورية ​جوزاف عون​ السفير ​الصين​ي في لبنان Qian Minjian، مع نهاية مهمته، تقديره للجهود التي بذلها خلال السنوات الأربع الماضية لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتمنى له التوفيق في مهامه الدبلوماسية الجديدة.

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس عون شكر السفير الصيني منجيان مع انتهاء مهامه وتمنى له التوفيق في مهامه الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.