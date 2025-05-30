الجيش تسلم عتادًا جويًا ومعدات عسكرية ومواد طبية مقدّمة هبة من السلطات التركية

أُقيم في مرفأ بيروت، حفل تسلّم عتاد جوي ومعدّات عسكريّة ومواد طبيّة، مقدَّمة هبة من السّلطات التّركيّة للجيش اللّبناني.

جرى تسلّم الهبة بحضور السّفير التّركي في لبنان Murat Lutem، نائب رئيس الأركان للتّجهيز ممثّلًا قائد الجيش العماد رودولف هيكل، والملحق العسـكري التّركي Lt. Col. Erdinc Durmaz، إلى جانب عدد من الضبّاط.

وفي الختام، تلا نائب رئيس الأركان للتّجهيز العميد الرّكن عماد خريش، كتاب شكر باسم قائد الجيش، وسلّمه إلى السّفير Lutem، مثمّنًا "دور السّلطات التّركيّة في دعم الجيش خلال المرحلة الرّاهنة"، وقدّم له درعًا تذكاريًّا تقديرًا لجهوده.