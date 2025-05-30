استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصّرح البطريركي في بكركي، وفدًا من بلدة كفرنيس الشّوفيّة، ضمّ المونسنيور كميل مبارك، رئيس بلديّة كفرنيس شربل جان مبارك ونائبه الياس فواد الخوري، مختار كفرنيس جوزيف نعمة الخوري، وأعضاء المجلس البلدي: إيلي حبيب الخوري، يوسف عبده عاد، إيلي ديب لحود، وليد مسعود لحود، ثابت إدوار الخوري وشارل فارس عبدالله.
وأوضح الوفد "أنّنا تداولنا في مختلف النّشاطات والأعمال الّتي تهم بلدتنا، وأكّدنا التّمسّك بمصالحة الجبل وترسيخها في قلوب ونفوس أجيالنا، من خلال التّعاون الكامل مع كل مكوّنات مجتمعنا في الجبل".
كانت هذه تفاصيل خبر وفد من بلدة كفرنيس الشوفية زار الراعي وتأكيد التمسك بمصالحة الجبل وترسيخها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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