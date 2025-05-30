كاريتاس لبنان وSwissContact رممتا مدرسة عجلتون الفنية بمشروع جمع التدريب المهني وبناء السلام

نفذت منظمة SwissContact بالشراكة مع ​رابطة كاريتاس​ لبنان مشروع SILA في مدرسة عجلتون الفنية الرسمية، تحت مظلة مبادرة PIONEER الهادفة إلى ترميم "الحجر والبشر" في المدرسة التي كانت قد استُخدمت كمأوى للنازحين خلال الحرب الأخيرة على لبنان.

وشارك طلاب من خلفيات دينية ووطنية مختلفة في أعمال ترميم المدرسة، التي شملت إصلاحات كهربائية، أعمال سنكرة، وطلاء الغرف، بعد تلقيهم تدريبات عملية ضمن اختصاصاتهم. ولم تقتصر المبادرة على الأعمال التقنية، بل سعت أيضًا إلى تعزيز التماسك الاجتماعي والحوار وكسر الأحكام المسبقة بين الطلاب.

وتخلل البرنامج ورشة عمل لبناء السلام، قادها الخبير مازن أبو حمدان من مؤسسة GroundUP Consulting، وشملت أنشطة تفاعلية وموسيقية ساهمت في خلق مساحة آمنة للتواصل بين الطلاب. وقال حمدان: "في لبنان والشرق الأوسط نواجه الكثير من النزاعات، ولسنا معتادين على التحدث عن اختلافاتنا. اليوم خلقنا مساحة آمنة للطلاب لكسر الصور النمطية وتعلّم التواصل اللاعنفي."

كما نظمت شبيبة كاريتاس ورشة بعنوان "Be Buddies not Bullies" لمناهضة التنمر وتعزيز الصداقة والدعم المتبادل بين الطلاب، من خلال أنشطة مكّنتهم من التعرّف على أشكال التنمر وطرق معالجته.

وأشار المسؤول عن قسم التنمية وسبل العيش في كاريتاس لبنان، جوزيف بو عاصي إلى أن المشروع انطلق بعد انتهاء الحرب وعودة العائلات إلى قراها، حيث تبين أن مبنى المدرسة تضرر نتيجة استخدامه كمركز إيواء. وتم التعاون مع SwissContact لإعادة تأهيله بمساهمة طلاب المدرسة أنفسهم، وبدعم من شركتي CMC وCOLORTEK اللتين وفرتا المواد المطلوبة.

ومن المتوقع أن تنتهي أعمال الترميم في أواخر شهر حزيران، على أن يبدأ العمل في مشروع جديد بعد اكتمال تأهيل المدرسة.