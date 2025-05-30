جعجع التقى وفدَين من بلديتَي بحمدون ودفون

التقى رئيس حزب "القوّات اللّبنانيّة" ​سمير جعجع​، وفدًا من بلدية ​بحمدون​، برئاسة رئيسه آمال خيرالله ونائبه وسيم تابت، ومختارَي البلدة: فؤاد جبور ومارون تابت، في حضور عضو تكتّل "الجمهوريّة القويّة" النّائب نزيه متى، منسّق "القوّات" في عاليه طوني بدر؛ ورئيس مركز "القوّات" في البلدة بسام عبد النور.

من جهة أخرى، بحث جعجع مع وفد من بلديّة ​دفون​ ترأسه رئيس المجلس البلدي ربيع أبي عاد، ونائبه جاك أبي عاد، والمختار جوزيف أبي عاد، في المستجدّات البلديّة والإنمائيّة في ضوء نتائج ​الانتخابات البلدية والاختيارية​ الأخيرة، في حضور النّائب متّى وبدر، ورئيس مركز "القوّات" في البلدة أنيس الدفوني.