معاريف: مباحثات سرية في اسرائيل رجحت أن الهجوم الإسرائيلي المحتمل على إيران قد يؤدي لتعرض اسرائيل لآلاف الصواريخ

كشفت صحيفة "​معاريف​" العبرية أن عددا من الوزارات والمؤسسات الحكومية الإسرائيلية عقدت مؤخرا اجتماعا مغلقا وسريًا لبحث مدى الجهوزية لاحتمال تنفيذ هجوم إسرائيلي ضد إيران أو تعرض إسرائيل لهجوم إيراني مفاجئ.

وبحسب الصحيفة، حمل الاجتماع عنوان "الاستعداد لهذا الاحتمال"، وتركزت المناقشات حول سيناريوهات قد تقع دون إنذار مسبق. وأشارت التقديرات التي عرضت خلال الاجتماع، والذي مُنع خلاله استخدام الهواتف المحمولة، إلى أن أي هجوم إسرائيلي على إيران قد يؤدي إلى اندلاع جولة قتال قد تستمر لفترة غير معروفة، يتوقع خلالها سقوط آلاف الصواريخ الثقيلة على الأراضي الإسرائيلية، والتي قد يصل وزن بعضها إلى نحو 700 كيلوغرام.

وتوقعت التقديرات أن يشهد الاقتصاد الإسرائيلي شللاً تامًا في الأيام الأولى من المواجهة (بين يومين وأربعة أيام)، قبل أن يُستأنف العمل ضمن نمط طوارئ.

وشملت الخطط التي جرى بحثها فتح أكثر من عشرة آلاف ملجأ عام على الفور، وتحضير البنى التحتية لتلبية الحاجات المختلفة، وتحديد مناطق إجلاء، وتوسعة قدرة المستشفيات، إلى جانب استعدادات خاصة من قيادة الجبهة الداخلية.