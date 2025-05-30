صحيفة "الأخبار" نشرت النصّ الحرفي لمقترح ويتكوف لوقف إطلاق النار في غزة

نشرت صحيفة "الأخبار" النص الحرفي لمقترح المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، ​ستيف ويتكوف​، لوقف إطلاق النار في غزة، الذي وافق عليه الجانب الإسرائيلي، وتحفظت عليه حركة "​حماس​".

إطار اتفاق لتفاوض حول وقف إطلاق نار دائم:

1. المدة: وقف إطلاق نار لمدة 60 يوماً. يضمن ترامب التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار خلال الفترة المتفق عليها.

2. إطلاق سراح الاسرى: سيتم إطلاق سراح 10 اسرى إسرائيليين أحياء و18 جثة من "قائمة الـ 58" في اليومين الأول والسابع – سيتم إطلاق نصف الاسرى الأحياء والمتوفين (5 أحياء و9 متوفين) في اليوم الأول من الاتفاقية، والنصف الآخر (5 أحياء و9 متوفين) في اليوم السابع.

3. المساعدات الإنسانية: سيتم إرسال المساعدات إلى غزة فور موافقة حماس على اتفاق وقف إطلاق النار. سيتم احترام أي اتفاق يتم التوصل إليه بشأن المساعدات للمدنيين طوال مدة الاتفاقية. سيتم توزيع المساعدات عبر قنوات متفق عليها تشمل الأمم المتحدة والهلال الأحمر.

4. العمليات العسكرية الإسرائيلية: ستتوقف جميع العمليات الهجومية الإسرائيلية في غزة عند بدء سريان هذه الاتفاقية. خلال فترة وقف إطلاق النار، سيتم وقف الحركة الجوية (العسكرية والمراقبة) في قطاع غزة لمدة 10 ساعات يومياً، أو 12 ساعة يومياً في أيام تبادل الاسرى والسجناء.

5. إعادة انتشار الجيش الإسرائيلي:

أ. في اليوم الأول، بعد إطلاق سراح الاسرى الإسرائيليين (5 أحياء و9 متوفين)، سيتم إعادة الانتشار في الجزء الشمالي من قطاع غزة وممر نتزاريم، وفقاً للمادة 3 المتعلقة بالمساعدات الإنسانية واستناداً إلى خرائط يتم الاتفاق عليها.

ب. في اليوم السابع، بعد إطلاق سراح الاسرى الإسرائيليين (5 أحياء و9 متوفين)، سيتم إعادة الانتشار في الجزء الجنوبي من قطاع غزة وفقاً للمادة 3 المتعلقة بالمساعدات الإنسانية واستنادًا إلى خرائط يتم الاتفاق عليها.

ج. ستعمل الفرق الفنية على تحديد حدود إعادة الانتشار النهائية خلال المفاوضات غير المباشرة.

6. المفاوضات: في اليوم الأول، ستبدأ المفاوضات تحت رعاية الضامنين-الوسطاء حول الترتيبات اللازمة لوقف إطلاق نار دائم، بما في ذلك:

أ. المفاتيح وشروط تبادل جميع الرهائن الإسرائيليين المتبقين مقابل عدد متفق عليه من السجناء الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

ب. القضايا المتعلقة بإعادة الانتشار وانسحاب القوات الإسرائيلية وترتيبات الأمن طويلة الأجل داخل قطاع غزة.

ج. الترتيبات المتعلقة بـ "ما بعد الحرب" في قطاع غزة والتي قد تطرحها أي من الأطراف.

د. إعلان وقف إطلاق نار دائم.

7. الدعم الرئاسي: الرئيس جاد بشأن التزام الأطراف باتفاق وقف إطلاق النار ويصر على أن المفاوضات خلال فترة وقف إطلاق النار المؤقت، إذا نجحت وتم التوصل إلى اتفاق بين الأطراف، ستؤدي إلى حل دائم للنزاع.

8. إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين: مقابل إطلاق سراح 10 اسرى إسرائيليين أحياء، ووفقاً لشروط المرحلة الأولى من اتفاقية 19 يناير 2025 بشأن الاسرى والسجناء، ستطلق إسرائيل سراح 125 سجيناً محكوماً بالسجن المؤبد و1,111 معتقلاً من غزة اعتقلوا بعد 7 تشرين الاول 2023. مقابل إطلاق سراح رفات 18 اسير إسرائيلي، ستطلق إسرائيل سراح 180 جثة غزاوية. سيتم الإفراج بشكل متزامن وفقاً لآلية متفق عليها ودون مظاهر أو احتفالات علنية. سيتم الإفراج عن النصف الأول في اليوم الأول والنصف الآخر في اليوم السابع.

9. وضع الاسرى والسجناء: في اليوم العاشر، ستقدم حماس معلومات كاملة (إثبات حياة وتقرير الحالة الطبية / إثبات الوفاة) عن كل اسير متبقي، في المقابل، ستقدم إسرائيل معلومات كاملة عن السجناء الفلسطينيين الذين اعتقلوا من قطاع غزة منذ 7 تشرين الاول وأعداد الجثث الغزاوية المحتجزة في إسرائيل. تلتزم حماس بضمان صحة وسلامة وأمن الاسرى خلال وقف إطلاق النار.

10. إطلاق سراح الاسرى المتبقين عند الاتفاق: يجب أن تكتمل المفاوضات حول الترتيبات اللازمة لوقف إطلاق نار دائم خلال 60 يوماً. عند التوصل إلى اتفاق، سيتم إطلاق سراح الاسرى المتبقين (أحياء ومتوفين) من "قائمة الـ 58" المقدمة من إسرائيل. في حال عدم التوصل إلى اتفاق خلال الفترة المذكورة، يمكن تمديد وقف إطلاق النار المؤقت بشروط ولمدة يتم الاتفاق عليها بين الأطراف طالما أن الأطراف تتفاوض بحسن نية.

11. الضامنون: سيضمن الضامنون-الوسطاء (الولايات المتحدة، مصر، قطر) استمرار وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً وأي تمديد متفق عليه، وسيضمنون إجراء مناقشات جادة حول الاتفاقات اللازمة لوقف إطلاق نار دائم، وسيبذلون كل جهد لضمان إتمام المفاوضات المذكورة أعلاه.

12. رئاسة المبعوث الخاص: سيتوجه المبعوث الخاص، السفير ستيف ويتكوف، إلى المنطقة لإبرام الاتفاقية. وسيرأس ستيف ويتكوف المفاوضات.

13. الرئيس ترامب: سيعلن الرئيس ترامب شخصياً عن اتفاق وقف إطلاق النار. وتلتزم الولايات المتحدة والرئيس ترامب بالعمل لضمان استمرار المفاوضات بحسن نية حتى يتم التوصل إلى اتفاق نهائي.