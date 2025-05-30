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أصدرت القاضي المنفرد الجزائي في بيروت، فاطمة جوني، حكمًا بحق رئيس حزب التوحيد العربي الوزير الأسبق وئام وهاب، بإدانته بجرم التحقير سندًا للمادة 383 من قانون العقوبات، وقضت بحبسه شهرين وإلزامه بدفع مليار ليرة كتعويض للقاضي غادة أبو كروم، إضافة إلى نشر الحكم في صحيفتين محليتين.
وجاء الحكم على خلفية تصريحات أدلى بها وهاب إثر توقيف سيّدة خالفت قانون البناء، في تحقيق أولي أشرفت عليه القاضي أبو كروم خلال توليها منصب نائب عام استئنافي في النبطية.
وخلال استجوابه، نفى وهاب وجود خلاف شخصي مع أبو كروم، مؤكدًا احترامه لها ووصفها بأنها من "أفضل القضاة"، لكنه أشار إلى أنّ توقيف السيدة المصابة بالسرطان استفزّه في ظل تجاهل مخالفات ورشى أخرى.
كانت هذه تفاصيل خبر قرار قضائي بإدانة وئام وهاب بالتحقير وحبسه شهرين وتعويض مليار ليرة للقاضية أبو كروم على خلفية تصريحات مسيئة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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