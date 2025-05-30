شكرا لقرائتكم خبر عن نائب: استخدام التجويع كسلاح حرب فى غزة جريمة حرب مكتملة الأركان والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب عصام هلال كيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أنه في الوقت الذي يشهد فيه إخوتنا في قطاع غزة أبشع صور العقاب الجماعي والحرب الجائرة، والتي تصل إلى حد التقطير المتعمد للمساعدات الإنسانية واستخدام التجويع كسلاح حرب على مرأى ومسمع من العالم، يجب أن تعلو أصوات الحق والضمير الإنساني عالياً.

وأضاف "هلال" خلال تصريحه لـ ”الخليج 365” أن ما يحدث لأهل غزة في الوقت الحالى ليس مجرد حرمان من الغذاء والدواء والوقود الأساسي للحياة، بل هو جريمة حرب مكتملة الأركان تستهدف كسر إرادة شعب أعزل وتجبره على الرحيل عن أرضه ووطنه. مشاهد الأطفال الهزلى الأجساد، وانهيار النظام الصحي، هي وصمة عار على جبين الإنسانية وعلى صمت المجتمع الدولي المطبق.

وشدد على أن الدولة المصرية لم تدخر وقتا أو جهدا في التصدي لتصفية القضية الفلسطينية والحفاظ على حقوق الفلسطينيين، وأن الدولة المصرية موقفها واضح وراسخ منذ بداية العدوان على غزة في تداعيات أحداث السابع من أكتوبر 2023، وامتدت أياديها لتقديم العون لأشقائنا منذ اليوم الأول، حيث اصطفت الشاحنات المحملة بأطنان من المساعدات الإنسانية والإغاثية لأهالى القطاع أمام معبر رفح من الجانب المصري في انتظار الدخول لقطاع غزة، وضغطت الدولة المصرية لتوصيل المساعدات رغم محاولات الاحتلال الإسرائيلي في تعطيل دخولها وغلقه لمعبر رفح من الجانب الفلسطيني المسيطر عليه.

كما لعبت الدبلوماسية المصرية دورا حثيثا على كافة كافة المستويات الدولية والإقليمية لوقف العدوان وضمان تدفق المساعدات بشكل كافٍ ومستدام، وذلك إلى جانب الرفض القاطع لأي مخططات تهجير والتأكيد المتواصل على أن أرض فلسطين لأهلها، وأن الحل العادل الوحيد يكمن في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967.