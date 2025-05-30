البيت الأبيض يشكر ماسك على جهوده

ابوظبي - سيف اليزيد - شكر البيت الأبيض، الخميس، ملياردير التكنولوجيا إيلون ماسك على جهوده لخفض التكاليف في الحكومة الأميركية.

وقالت المتحدثة باسم الرئيس الأميريكي دونالد ترامب، كارولين ليفيت، إن جهود خفض الإنفاق المهدر والقضاء على الاحتيال وسوء الاستخدام ستستمر، ولكنها ستدار الآن من قبل الرئيس، وحكومته، وموظفي إدارة الكفاءة الحكومية التابع لماسك. وكان ماسك قد كتب يوم الأربعاء على منصته للتواصل الاجتماعي "إكس" أن "فترة عمله المقررة كموظف حكومي خاص قد انتهت". ولم يكن هذا غير متوقع حيث أن منصب الموظف الخاص تقتصر مدته على 130 يوماً فقط بموجب اللوائح الأميركية.

ويعتزم ماسك التركيز أكثر على شركاته مرة أخرى، والتي تشمل شركة تسلا للسيارات الكهربائية، وشركة سبيس إكس للفضاء، بالإضافة إلى إكس. وكان دور ماسك كمستشار لترامب قد تقلص بشكل كبير بالفعل لأسابيع.